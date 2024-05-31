Колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що в Росії є шалений дефіцит людей для різних професій, що зруйнує економіку. У випадку оголошення мобілізації люби будуть просто тікати.

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Недостатньо людей для мобілізації

За словами Мілова, питання мобілізації для Путіна є дуже складним. В Росії немає нескінченного людського ресурсу. За статистикою, в країни-агресорки чоловіків від 20 до 40 років є лише 20 мільйонів осіб. Чверть з них працює в силових структурах та військовій промисловості. Ще частина людей є закордоном або немає фізичної можливості, щоб воювати.

Якщо подивитись, скільки в Росії чоловіків у боєздатному віці, яких можна мобілізувати – це не так багато. Це приблизно 10 мільйонів людей,

– зазначив колишній міністр енергетики Росії.

Така цифра може здаватись великою, але значна кількість людей звідти має кваліфіковані професії, які зараз страждають від дефіциту кадрів. Де брати людей – Росія не знає.

Є тотальний дефіцит водіїв, який реально загрожує зупинці сектору автоперевезень. Автоперевезення – це 70% в структурі вантажообігу,

– додав Мілов.

Він також розповів, що інцидент із падінням автобуса з пасажирами у річку Мойка в Петербурзі був якраз пов'язаний з тим, що водій був змучений, перепрацював через дефіцит робітників.

Загроза для економіки Росії

Якщо Путін вирішить мобілізувати 300 тисяч осіб, то, за словами колишнього міністра енергетики Росії, люди будуть просто тікати. Саме тому ринок праці Росії залишиться без мільйона людей, що буде ризиком. Кремль хотів провести мобілізацію давно, але він має обмежені можливості.

Кількість людей, які мають бронь є близько мільйона. Це визнання факту, що це саме ті кадри, якими вони не можуть поступитись заради війни,

– зазначив Мілов.

Колишній міністр енергетики Росії пояснив, що у той спосіб, за яким Росія хоче завершити війну, потребує оголошення мобілізації. Однак для економіки це буде великим шоком, це унеможливить бажання Кремля хоч якось довести її до ладу.

Тому вони досі цього (оголошення мобілізації – 24 Канал) цього не роблять. Однак це може статись, якщо Путін відчує серйозні проблеми на фронті,

– підкреслив Мілов.

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