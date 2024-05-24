Такая ситуация в главном российском военном ведомстве очень выгодна для Украины. Такое мнение высказал 24 Каналу бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что так называемая "борьба" с коррупцией в российском минобороны ни к чему хорошему не приведет.

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Коррупция – "смазочный материал"

Вся эта "перетряска" в министерстве обороны России, когда назначается новый министр, его заместители, происходят изменения во всём ведомстве, приведет к тому, что там будет полный бардак, и это, по мнению Жирнова, хорошая новость для Украины.

Они будут "бороться" с коррупцией, однако она является "смазочным материалом" для российской военной машины – если не будет коррупции, то ничего не будет работать,

– отметил он.

Пока Белоусов будет "бороться" с коррупцией, минобороны замрет месяцев на шесть. За это время все успокоится, там научатся заносить деньги в новые кабинеты, а в кабинетах научатся брать взятки.

Нарушил субординацию

В то же время в России арестовали генерал-майора Ивана Попова, которого подозревают в "мошенничестве в особо крупном размере".

Это другая история, которая длится с 2023 года. Попов жестко критиковал руководство вооруженных сил России примерно так же, как и Евгений Пригожин. Попов за критику был отстранен от должности командующего 58-й армией,

– отметил бывший сотрудник КГБ.

Действия Попова были нарушением субординации. С одной стороны он – командовал 58 армией на территории Запорожской области. Он является военным преступником, как и остальные российские военные. В то же время, по мнению Жирнова, Попов является довольно приличным военным – с человеческой точки зрения. Он занимался своими подчиненными, не хотел их бросать в "мясные штурмы".

То, что таких хороших генералов увольняют и арестовывают, это также хорошая новость для Украины. Попов на своем месте командующего доставил бы ВСУ гораздо больше проблем,

– подчеркнул он.

То, что его устранили, является логичным с точки зрения военной иерархии. Потому что генерала, который публично не согласился со своим высшим начальством, не могут в военном ведомстве оставить на своей должности. Из-за этого его уволили, а теперь и арестовали.

"Однако его задержали не за нарушение субординации, поэтому и придумали коррупционную схему, чтобы был повод для ареста. В то же время это дело может быть реальным, ведь в российской армии все держится на коррупции", – предположил Сергей Жирнов.

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