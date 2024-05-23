Оккупант занимал должность командующего 20 армии России, но был освобожден от исполнения этих обязанностей. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Сухраба Ахмедова отстранили от командования армией

Сначала информацию об увольнении Сухраба Ахмедова сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Вскоре российское издание РБК подтвердило эту информацию со ссылкой на источник, "знакомый с кадровым решением".

Официально российское министерство обороны не сообщало об отставке Ахмедова.

Российские СМИ пишут, что поводом для увольнения могли стать многочисленные жалобы на генерала. В частности, в ноябре 2022 года военнослужащие из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали, что за четыре дня боев они потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" во время "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

Российские критиковали за это генерала Рустама Мурадова и Сухраба Ахмедова. А в июне 2023 года Z-каналы сообщили об ударе по российским военнослужащим под Кременной в Луганской области из РСЗО и артиллерии. По версии "военкоров", российские военные выстроились и два часа ждали выступления Ахмедова с мотивационной речью перед наступлением.

По некоторым данным, во время удара погибли около 100 человек. Минобороны России официально удар по военным под Кременной не комментировало.

Что известно о генерале Сухрабе Ахмедове