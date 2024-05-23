Оккупант занимал должность командующего 20 армии России, но был освобожден от исполнения этих обязанностей. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Сухраба Ахмедова отстранили от командования армией
Сначала информацию об увольнении Сухраба Ахмедова сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Вскоре российское издание РБК подтвердило эту информацию со ссылкой на источник, "знакомый с кадровым решением".
Официально российское министерство обороны не сообщало об отставке Ахмедова.
Российские СМИ пишут, что поводом для увольнения могли стать многочисленные жалобы на генерала. В частности, в ноябре 2022 года военнослужащие из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали, что за четыре дня боев они потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" во время "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.
Российские критиковали за это генерала Рустама Мурадова и Сухраба Ахмедова. А в июне 2023 года Z-каналы сообщили об ударе по российским военнослужащим под Кременной в Луганской области из РСЗО и артиллерии. По версии "военкоров", российские военные выстроились и два часа ждали выступления Ахмедова с мотивационной речью перед наступлением.
По некоторым данным, во время удара погибли около 100 человек. Минобороны России официально удар по военным под Кременной не комментировало.
Что известно о генерале Сухрабе Ахмедове
- Сухраб Ахмедов получил от Путина звезды генерал-майора. Несмотря на это, россиянин отличился тем, что отправил на смерть элиту российских войск.
- Стоит отметить, что оккупанты из группы "Восток" и 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую как раз возглавил Ахмедов, участвовали в бешеном "броске Мангуста" на Киев. После этого только 40% личного состава смогли еле занести ноги в Беларусь.
- Стоит отметить, что тогда за огромные потери и нулевое выполнение задачи всеми подразделениями ни Мурадова, ни Ахмедова в Кремле не наказали.