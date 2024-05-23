Окупант обіймав посаду командувача 20 армії Росії, але був звільнений від виконання цих обов'язків. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Цікаво Кремль помстився: про що сигналізує арешт генерал-майора Попова, що критикував армію Росії

Сухраба Ахмедова відсторонили від командування армією

Спочатку інформацію про звільненя Сухраба Ахмедова повідомив голова руху "Ми разом з Росією" Володимир Рогов. Незабаром російське видання РБК підтвердило цю інформацію з посиланням на джерело, "знайоме з кадровим рішенням".

Офіційно російське міністерство оборони не повідомляло про відставку Ахмедова.

Російські ЗМІ пишуть, що приводом для звільнення могли стати численні скарги на генерала. Зокрема, у листопаді 2022 року військовослужбовці зі 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту розповіли, що за чотири дні боїв вони втратили "близько 300 людей убитими, пораненими та зниклими безвісти" під час "незрозумілого наступу" на село Павлівка під Вугледаром на Донеччині.

Російські критикували за це генерала Рустама Мурадова та Сухраба Ахмедова. А у червні 2023 року Z-канали повідомили про удар по російських військовослужбовців під Кремінною у Луганській області з РСЗВ та артилерії. За версією "військкорів", російські військові вишикувалися і дві години чекали на виступ Ахмедова з мотиваційною промовою перед наступом.

За деякими даними, під час удару загинули близько 100 людей. Міноборони Росії офіційно удару по військових під Кремінною не коментувало.

Що відомо про генерала Сухраба Ахмедова