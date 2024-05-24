Така ситуація у головному російському воєнному відомстві є дуже вигідною для України. Таку думку висловив 24 Каналу колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зазначивши, що так звана "боротьба" з корупцією в російському міноборони ні до чого гарного не призведе.
До теми Курс на довгу війну та баланс між "вежами Кремля": для чого Путіну Бєлоусов і що буде з Шойгу
Корупція – "мастильний матеріал"
Вся ця "перетряска" в міністерстві оборони Росії, коли назначається новий міністр, його заступники, відбуваються зміни у всьому відомстві, призведе до того, що там буде повний безлад, і це, на думку Жирнова, гарна новина для України.
Вони будуть "боротися" з корупцією, однак вона є "мастильним матеріалом" для російської воєнної машини – якщо не буде корупції, то нічого не працюватиме,
– зауважив він.
Поки Бєлоусов буде "боротися" з корупцією, міноборони замре місяців на шість. За цей час все заспокоїться, там навчаться заносити гроші в нові кабінети, а в кабінетах навчаться брати хабарі.
Порушив субординацію
Водночас в Росії заарештували генерал-майора Івана Попова, якого підозрюють у "шахрайстві в особливо великому розмірі".
Це інша історія, яка триває з 2023 року. Попов жорстко критикував керівництво збройних сил Росії приблизно так само, як і Євген Пригожин. Попова за критику було усунуто з посади командувача 58-ї армії,
– зазначив колишній співробітник КДБ.
Дії Попова були порушенням субординації. З одного боку він – командував 58 армією на території Запорізької області. Він є воєнним злочинцем, як і решта російських військових. Водночас, на думку Жирнова, Попов є доволі пристойним військовим – з людської точки зору. Він опікувався своїми підлеглими, не хотів їх кидати в "м'ясні штурми".
Те, що таких хороших генералів звільняють та заарештовують, це також гарна новина для України. Попов на своєму місці командувача доставив би ЗСУ набагато більше проблем,
– наголосив він.
Те, що його усунули, є логічним з погляду військової ієрархії. Тому що генерала, який публічно не погодився зі своїм вищим начальством, не можуть у військовому відомстві залишити на своїй посаді. Через це його звільнили, а тепер і заарештували.
"Однак його затримали не за порушення субординації, тому й вигадали корупційну схему, щоб був привід для арешту. Водночас ця справа може бути реальною, адже в російській армії все тримається на корупції", – припустив Сергій Жирнов.
Більше про арешти в міноборони Росії
- Заступника міністра оборони Тимура Іванова заарештували 23 квітня – ще коли главою відомства був Сєргєй Шойгу. Іванова звинуватили в отриманні хабаря у розмірі 1 мільярд рублів.
- Вже після призначення новим міністром оборони Андрєя Бєлоусова, високопосадовців почали кидати за ґрати один за одним. Наразі затримано: голова управління кадрів в міноборони Юрій Кузнєцов, очільник головного управління зв'язку та заступник начальника генштабу Валєрія Герасимова – Вадим Шамарін, керівник Департаменту державних закупівель міністерства оборони Росії Владімір Вертелецький. Всі вони підозрюються у корупційних справах.
- Крім того, було звільнено командувача 20 армії Росії генерала Сухраба Ахмедова. Імовірною причиною його усунення були чисельні скарги на нього через велику кількість загиблих серед його підлеглих.