Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что россияне уже целую неделю опровергают необходимость мобилизации. И Дмитрий Песков, и Владимир Путин продолжают рассказывать, что никакой мобилизации не будет. Впрочем, на этой неделе полиция с военкомами начали останавливать машины и раздавать повестки, чтобы прийти провериться на воинском учете.

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Мобилизация, которой "нет"

Петр Андрющенко рассказал, что российские военные зачищают все паблики и чаты, где каким-то образом может появиться информация о мобилизации. Однако лично они уже это не скрывают, и скоро можно будет увидеть машины, которые будут вывозить украинцев непосредственно в военкомат и затем на фронт.

Началась та мобилизация, которой "нет",

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

В Бердянске также понемногу начинают раздавать повестки на улицах. Петр Андрющенко считает, что мы на старте агрессивной мобилизации, которую скоро увидим.

Полиция и военкомы становятся преимущественно на условно бывших блокпостах. Они останавливают все машины и раздают повестки с призывом явиться в военкомат. Похоже на то, что пока они выполняют показательную функцию, раздавая повестки на блокпостах, потому что их могут получить и мариупольцы, и условные бердянцы, которые приехали в Мариуполь.

"Следующим шагом россияне уже пойдут по домам и начнут тянуть мужчин непосредственно в военкомат", – сказал Петр Андрющенко.

Такой себе лайфхак

Он отметил, что украинцы в последнее время стараются не ездить на украинских номерных знаках. И это при том, что людям с украинскими номерами не очень охотно выдают повестки. Это может быть лайфхаком, поскольку пока спасает, но украинцев все равно систематически арестовывают и держат неделю – две на своих застенках для того, чтобы люди признались.

Россияне не хотят забирать в войска людей, которые имеют проукраинскую позицию. То есть самому себе посадить шпиона в армию – это не российский подход,

– добавил Андрющенко.

Поэтому россияне обходят тех мариупольцев, кто из последних начал получать паспорта, а также тех, кто последний начинает подавать документы на замену номера или водительских прав.

Однако Петр Андрющенко отметил, что это не игра: снять номерные знаки так называемой ДНР, прицепить украинские и ездить спокойно. К ним просто будет другой подход. Но такие машины с регистрацией в Донецкой области по крайней мере сейчас не получают повестки – их просто пропускают.

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