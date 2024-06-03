Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, пояснивши, що для Заходу Владімір Путін уже давно зрозумілий. Натомість всі усвідомлюють, що падіння такого режиму не буде мирним.

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Путін заклав основи для революції

У Росії неможлива мирна революція. На зміну Путіну може прийти інший диктатор, але наразі всі говорять лише про те, щоб усунути теперішнього очільника Кремля від влади.

Зрозуміло, що далі не буде нічого хорошого. Буде перезмінка, бурхливі часи серед еліт та не еліт. Люди намагатимуться втримати владу та вижити. Їм буде не до України,

– зауважила Ольга Романова.

Після того цілком ймовірно, що у Росії може початися страшна громадянська війна. Вона запрограмована й від неї не втекти. Тоді нарешті росіяни зосередяться на внутрішніх конфліктах і перестануть вбивати українців.

До того ж цікаво простежити, як змінюють коментарі, які залишають російські боти. Зараз вони пишуть, що у Росії великий мобілізаційний потенціал. Тому нібито є змога воювати ще дуже довго. Але водночас окупанти поступово гинуть в Україні.

Це бачать їхні дружини, сім'ї, батьки, які колись можуть згадати, що у них також є права. Тоді варто чекати на бунт, революцію. Але вона точно не буде мирною,

– додала Ольга Романова.

Отже, громадянська війна рано чи пізно відбудеться, бо Путін заклав для неї всі основи. Неважливо чому вона виникне: через мобілізацію, політику чи щось інше. Але росіяни мусять зрозуміти, що у них є права, а в Путіна ще й обов'язки.

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