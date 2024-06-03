Тікав від обстрілів, а роздавили танком: п'яні військові вбили чоловіка на Бєлгородщині

Російські військові на танку роздавили автівку цивільного. Про трагедію повідомила низка російських телеграм-каналів, деталі зібрав 24 Канал.

Тим часом у Москві дружини мобілізованих провели акцію біля будівлі міноборони. Вони прийшли з дітьми та тримали плакати із закликами повернути чоловіків і цитатами Путіна. Також стояли на колінах. Але новий очільник міністерства Бєлоусов до них не вийшов.

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Танк із п'яними військовими протаранив машину на Бєлгородщині в ніч на 1 червня

На ділянці дороги між населеними пунктами Головчино та Красиво танк із п'яними військовими виїхав із поля та протаранив цивільну машину. Військові спробували втекти з місця ДТП – танк із п'яними військовослужбовцями вдалося зупинити лише в районі селища Красиво за 3 кілометри від місця події,

– наводять дані журналісти.

Чоловік загинув. Військові обдивилися машину та сказали "він двохсотий, нічого не поробиш".

Загиблого звали Андрій Алексєєв. Він працював дальнобійником і вирішив переїхати з Бєлгородської області до іншого регіону через обстріли. Дружину та дітей уже відправив у Тверь.

Андрієві залишалося допрацювати кілька днів у Бєлгородській області. У ніч, яка стала для нього фатальною, він їхав додому, щоб помитися і переодягнутися перед останнім рейсом і зустріччю з сім'єю.

Місцеві говорять, що того ж дня цей танк їздив у Грайвороні, де побив бордюри.

Удова вирушила на зустріч із Гладковим

Із Тверської області Неля поїхала в Бєлгородську, адже записалася на прийом до губернатора. Вона не знає, чи було зафіксовано ДТП, тож хоче усе з'ясувати та покарати винних.

Але журналісти вказали: у зведенні поліції нема мови про подібне ДТП. Гладков також не повідомляв про нього, як і державні ЗМІ.

Новини Бєлгородської області

За три дні росіяни скинули на область три авіабомби. Про це повідомили журналісти, назвавши загальну кількість таких випадків за сто днів війни.

Сили оборони влучним ударом HIMARS знищили пускову установку С-300 або С-400, з якої окупанти били по Харкову та області. Під час гасіння пожежі здетонував боєприпас, що призвело до загибелі секретаря ради безпеки району Ігоря Нечипоренка, поранення глав адміністрації та сільських поселень і трьох військовослужбовців міноборони Росії.

Також ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області загорівся склад з боєприпасами, є поранені. Це сталося на хуторі північніше Бєлгорода.