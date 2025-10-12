Чернигов атаковали российские дроны: есть пострадавшие
- 12 октября Чернигов подвергся атаке российских дронов, во время которой прогремели взрывы.
- Пострадали гражданские жители, один человек находится в больнице в тяжелом состоянии.
Во время атаки на Украину 12 октября вражеские дроны достигли Чернигова. БПЛА двигались на город, а жители слышали громкие взрывы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Что известно о взрывах в Чернигове 12 октября?
Воздушная тревога в Черниговском районе продолжается с 07:58. С тех пор существует угроза применения российских дронов-камикадзе. Враг запустил на область несколько групп БПЛА. В Воздушных Силах ВСУ предупредили, что в 14:31 дроны держали курс на Чернигов.
БПЛА на Чернигов с востока и запада,
– написали военные.
Уже в 15:02 в областном центре прогремели взрывы. Известно, что громко в Чернигове было дважды.
По состоянию на 15:20 известно, что во время атаки пострадали пять человек. Одна из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Больше информации местные власти возможно предоставит позже.
Последние атаки на Украину
Ночью российская армия снова атаковала критические объекты Украины. Беспилотники врага попали в Белгород-Днестровском районе. Там поврежден объект электроэнергетики. В сторону Одесской области в целом летели по меньшей мере 12 дронов.
В Чугуеве дроны попали в новый лицей и повредили жилые дома рядом. Пострадали гражданские люди, среди них – ребенок. У всех пятерых жителей острая реакция на стресс.
Ночью силы ПВО смогли уничтожить 103 российских БПЛА типа "Шахед" и дроны-имитаторы различных типов на Севере, Востоке и Юге. Во время атаки враг запустил 118 беспилотников.