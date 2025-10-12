Во время атаки на Украину 12 октября вражеские дроны достигли Чернигова. БПЛА двигались на город, а жители слышали громкие взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Что известно о взрывах в Чернигове 12 октября?

Воздушная тревога в Черниговском районе продолжается с 07:58. С тех пор существует угроза применения российских дронов-камикадзе. Враг запустил на область несколько групп БПЛА. В Воздушных Силах ВСУ предупредили, что в 14:31 дроны держали курс на Чернигов.

БПЛА на Чернигов с востока и запада,

– написали военные.

Уже в 15:02 в областном центре прогремели взрывы. Известно, что громко в Чернигове было дважды.

По состоянию на 15:20 известно, что во время атаки пострадали пять человек. Одна из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Больше информации местные власти возможно предоставит позже.

