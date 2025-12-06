В Чернигове прогремел взрыв: регион атакуют вражеские дроны
- В Чернигове ночью 6 декабря прогремели взрывы из-за атаки российских ударных беспилотников.
- Зафиксировано падение вражеского дрона в городе, последствия уточняются.
Ночью 6 декабря Россия снова атакует Украину ударными беспилотниками. Так, в Чернигове прогремел взрыв.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно об атаке на Чернигов?
Воздушная тревога в ряде областей ночью 6 декабря была объявлена из-за угрозы ударов вражеских дронов. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении БпЛА в направлении города.
БпЛА курсом на Чернигов с севера и северо-востока,
– написали военные.
Около 00:17 местные услышали взрыв в городе. По данным ПС ВСУ, дроны на западе Черниговщины двигались в сторону Киевщины.
Впоследствии пресс-служба Черниговского горсовета сообщила Суспильному, что в Чернигове зафиксировали падение вражеского беспилотника. Последствия уточняются.
Последние атаки России на Украину: что известно?
Вечером 5 декабря россияне запустили по Украине группы ударных дронов-камикадзе. Кроме Чернигова, взрывы слышали и в Киевской области. Там ПВО обезвреживало враждебные цели.
На днях в Чернигове уже фиксировали падение российского беспилотника. Обошлось без пострадавших, однако поврежден частный дом.
Также 4 декабря Россия ударила по Харькову. В городе зафиксировали по меньшей мере три прилета. А в Чугуевском обществе дроны попали в промышленный объект и микрорайон.