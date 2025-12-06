В Чернигове прогремел взрыв: регион атакуют вражеские дроны

Ночью 6 декабря Россия снова атакует Украину ударными беспилотниками. Так, в Чернигове прогремел взрыв.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно об атаке на Чернигов?

Воздушная тревога в ряде областей ночью 6 декабря была объявлена ​​из-за угрозы ударов вражеских дронов. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении БпЛА в направлении города.

БпЛА курсом на Чернигов с севера и северо-востока,

– написали военные.

Около 00:17 местные услышали взрыв в городе. По данным ПС ВСУ, дроны на западе Черниговщины двигались в сторону Киевщины.

Впоследствии пресс-служба Черниговского горсовета сообщила Суспильному, что в Чернигове зафиксировали падение вражеского беспилотника. Последствия уточняются.

Последние атаки России на Украину: что известно?