В Черногории произошла стрельба в баре: могло погибнуть до семи человек, нападавший сбежал, - СМИ

Стрельба в Черногории произошла 1 января недалеко от столицы. О происшествии сообщили СМИ и полиция.

Кроме этого, в первый день нового года произошло еще несколько чрезвычайных происшествий. В США возле "башни Трампа" вспыхнула "Тесла". Также известно о теракте в Новом Орлеане. Детали о стрельбе в Черногории передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post і RTCG.

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Что известно о стрельбе в Черногории

Местом происшествия называют Цетине – один из крупных городов страны, историческую и культурную столицу Черногории. До столицы Подгорицы отсюда ехать всего 40 минут, или 37 километров.

Полицейские заявили, что 1 января в Цетине мужчина начал стрельбу в баре, а потом убежал. Правоохранители сказали, что ему 45 лет, его инициалы – А.М. На поиск мужчины отправили спецназовцев.

На государственном телевидении RTCG привели больше деталей. Журналисты сказали, что перед стрельбой в баре была драка. Нападающий пошел домой, чтобы взять пистолет, и вернулся в бар, где открыл огонь. Там убил и ранил нескольких человек. В "другом месте" он убил детей и жену владельца бара.



Место стрельбы в Черногории / Фото Biljana Rovčanin

По данным медийщиков, стрелок – Ако Мартинович, который "известен непостоянным поведением и был задержан в прошлом за незаконное хранение оружия". На телевидении даже показали его фото.

Предположительно, Мартинович встретил в баре кого-то, с кем враждовал. Но точно причины стрельбы не известны.

Информация о жертвах разнится. Полиция говорит о четырех убитых, СМИ – о семи. Среди жертв могут быть и члены семьи самого Мартиновича.

Премьер-министр Черногории побывал в больнице, куда отвезли раненых. И объявил трехдневный траур, назвав стрельбу ужасной трагедией. Сколько именно людей погибло – не сказал.

Полицейские охраняют район, где произошла стрельба. Они призывают людей не выходить из домов.

Последняя новость о нападении в Черногории такова: полиция выяснила, что Мартинович находится в собственном доме. Дом окружили и пытаются задержать стрелка.