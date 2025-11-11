В деле о коррупции в энергетике 7 человек получили подозрения, среди них Миндич

Детективы НАБУ задержали пять человек и сообщили о подозрении еще семи членам преступной организации. Известно, что группировка систематически требовала от партнеров "Энергоатома" взятки.

Благодаря операции “Мидас” разоблачены участники преступной схемы, которые пытались контролировать деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО “НАЭК ”Энергоатом“. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Кто причастен к коррупционной схеме?

По информации СМИ, руководил преступной группировкой бизнесмен, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

Сейчас НАБУ сообщает о задержании пяти человек, подозрение получило еще семеро. Среди них – бизнесмен, который руководил группировкой, бывший советник министра энергетики, исполнительный директор "НАЭК Энергоатом" и четыре работника бэк-офиса, которые занимались легализацией средств.

Как действовала группировка?

Основной деятельностью организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" – от 10% до 15% от стоимости контрактов. Поставщикам навязывали условия уплаты этих "откатов", чтобы избежать блокировки платежей за товары и услуги. Эту схему в следствии и медиа назвали "шлагбаум".

По данным следствия, через него прошло около 100 миллионов долларов США. Сейчас в рамках расследования проведено более 70 обысков в Киеве и регионах, во время которых изъяты документы, наличные и другие доказательства противоправной деятельности.

Спецоперация НАБУ по документированию работы преступной группировки длилась 15 месяцев, начиная с лета 2024 года.

Какие детали дела пока известны?