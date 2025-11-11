В деле о коррупции в энергетике 7 человек получили подозрения, среди них Миндич
Детективы НАБУ задержали пять человек и сообщили о подозрении еще семи членам преступной организации. Известно, что группировка систематически требовала от партнеров "Энергоатома" взятки.
Благодаря операции “Мидас” разоблачены участники преступной схемы, которые пытались контролировать деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО “НАЭК ”Энергоатом“. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.
Кто причастен к коррупционной схеме?
По информации СМИ, руководил преступной группировкой бизнесмен, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.
Сейчас НАБУ сообщает о задержании пяти человек, подозрение получило еще семеро. Среди них – бизнесмен, который руководил группировкой, бывший советник министра энергетики, исполнительный директор "НАЭК Энергоатом" и четыре работника бэк-офиса, которые занимались легализацией средств.
Как действовала группировка?
Основной деятельностью организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" – от 10% до 15% от стоимости контрактов. Поставщикам навязывали условия уплаты этих "откатов", чтобы избежать блокировки платежей за товары и услуги. Эту схему в следствии и медиа назвали "шлагбаум".
По данным следствия, через него прошло около 100 миллионов долларов США. Сейчас в рамках расследования проведено более 70 обысков в Киеве и регионах, во время которых изъяты документы, наличные и другие доказательства противоправной деятельности.
Спецоперация НАБУ по документированию работы преступной группировки длилась 15 месяцев, начиная с лета 2024 года.
Какие детали дела пока известны?
По данным СМИ, в этом громком коррупционном деле фигурирует Тимур Миндич, министр юстиции Герман Галущенко, представитель НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, и советник Германа Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ обработало более 1000 часов аудиозаписей.
Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики следователи обнаружили блокнот с надписью "Службы безопасности президента России" и русскоязычную литературу на полках.
По данным СМИ, Тимур Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до обысков НАБУ.
Министерсво юстиции подтвердило обыски у Германа Галущенко. Там заверили, что министр полностью сотрудничает со следствием и одновременно отметили, что не терпят коррупцию.