У справі про корупцію в енергетиці 7 людей отримали підозри, серед них – Міндіч

Детективи НАБУ затримали п'ятьох осіб та повідомили про підозру ще сімом членам злочинної організації. Відомо, що угрупування систематично вимагало від партнерів "Енергоатому" хабарі.

Завдяки операції "Мідас" викрито учасників злочинної схеми, які намагались контролювати діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ.

Хто причетний до корупційної схеми?

За інформацією ЗМІ, керував злочинним угрупуванням бізнесмен, співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч.

Наразі НАБУ повідомляє про затримання п'ятьох осіб, підозру отримало ще семеро. Серед них – бізнесмен, який керував угрупуванням, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор "НАЕК Енергоатом" та чотири працівники бек-офісу, які займались легалізацією коштів.

Як діяло угрупування?

Основною діяльністю організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" – від 10% до 15% від вартості контрактів. Постачальникам нав'язували умови сплати цих "відкатів", щоб уникнути блокування платежів за товари та послуги. Цю схему у слідстві та медіа назвали "шлагбаум".

За даними слідства, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів США. Наразі у межах розслідування проведено понад 70 обшуків у Києві та регіонах, під час яких вилучено документи, готівку та інші докази протиправної діяльності.

Спецоперація НАБУ з документування роботи злочинного угрупування тривала 15 місяців, починаючи з літа 2024 року.

Які деталі справи наразі відомі?