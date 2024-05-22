В Днепре мужчина избивал женщин прямо среди улицы: что сказали в полиции
22 мая 2024, 16:39Читати новину українською
Источник:Алексей Белошицкий
В сети его уже окрестили неадекватом. На видео с камер наблюдения заметно, что нападения не были спровоцированными. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отреагировал на инцидент.
В Днепре мужчина избивал женщин на улице
На это обратили внимание в телеграм-каналах. В сети распространилось видео с камер наблюдения.
В ролике видно, что мужчина с пакетом в руках идет по улице, подходит к девушке и ударяет ее по голове.
В Днепре мужчина избивал женщин на улице: смотрите видео
Что сказали в полиции
Днепр. Бил женщин прямо посреди улицы. Нашли, задержали. Далее – следствие и суд, – написал Алексей Билошицкий.