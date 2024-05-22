В Днепре мужчина избивал женщин прямо среди улицы: что сказали в полиции

22 мая 2024, 16:39
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Алексей Белошицкий

В сети его уже окрестили неадекватом. На видео с камер наблюдения заметно, что нападения не были спровоцированными. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отреагировал на инцидент.

В Днепре мужчина избивал женщин на улице

На это обратили внимание в телеграм-каналах. В сети распространилось видео с камер наблюдения.

В ролике видно, что мужчина с пакетом в руках идет по улице, подходит к девушке и ударяет ее по голове.

В Днепре мужчина избивал женщин на улице: смотрите видео

Что сказали в полиции

Днепр. Бил женщин прямо посреди улицы. Нашли, задержали. Далее – следствие и суд, – написал Алексей Билошицкий.
 

Автор: Ірина Чеботнікова