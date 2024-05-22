У Дніпрі чоловік бив жінок просто серед вулиці: що сказали в поліції

У мережі його вже охрестили неадекватом. На відео з камер спостереження помітно, що напад не був спровокований. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький відреагував на інцидент.

Також є повідомлення про те, що у Києві на вулиці Олени Теліги чоловіки в масках нападають на людей. Зокрема й на жінок. У поліції обіцяли розібратися.

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У Дніпрі чоловік бив жінок на вулиці

На це звернули увагу в телеграм-каналах. У мережі поширилося відео з камер спостереження – інцидент зафіксували камери Ситуаційного центру міста.

Судячи з одягу та пакету в руках, чоловік скоїв ці напади протягом дня. На телеграм-каналі "Дніпро оперативний" навели дані, що він побив трьох жінок за десять хвилин. Це сталося біля театру опери та балету в Дніпрі 21 травня близько 16 години.

У Дніпрі чоловік бив жінок на вулиці: дивіться відео

У ролику видно, що чоловік із пакетом в руках зупиняється на вулиці, чекаючи, поки підійде дівчина, котра йде ззаду. Він ставить їй підніжку, а потім б'є по голові, доки та не впаде. І йде собі геть.

Іншу жінку він підстеріг на пішохідному переході й одразу вдарив у голову. Дівчина впала, а чоловік спокійно продовжив рух. В обох випадках перехожі ніяк не допомогли потерпілим.

Але не у третьому випадку. До дівчини, яку злочинець штовхнув до стіни, а потім сильно вдарив в обличчя, почали бігти люди. Тоді чоловік обернувся – лише на мить.

Що сказали в поліції

Дніпро. Бив жінок прямо посеред вулиці. Знайшли, затримали. Далі – слідство і суд,

– написав Олексій Білошицький.

Відео від поліції також містить фрагмент затримання, де чоловіка закували в кайданки. Утім, про стан побитих жінок правоохоронці не повідомили.

На Сході загинули поліцейські

На жаль, на Донеччині у ДТП загинули двоє поліцейських. Це співробітники Краматорського районного управління поліції – капітан поліції Владислав Жданов і лейтенант поліції Ілля Галь.

А у Вовчанську росіяни обстріляли автомобіль поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Окупанти вдарили FPV-дроном, коли правохоронці їхали рятувати цивільних.