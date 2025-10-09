В Днепре прогремел мощный взрыв
- В четверг, 9 октября, в Днепре прогремел мощный взрыв.
- Воздушные силы информировали о КАБ на Днепропетровщине в направлении Днепра.
В Днепре к вечеру 9 октября было громко. Местные жители слышали, как прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Смотрите также В результате российской атаки Черноморск остался без света: есть пострадавшие
Что известно о взрыве в Днепре?
Отметим, что тревогу в Днепре объявили в 17:50. Через несколько минут в Воздушных силах сообщили об опасности для региона. В частности, указывалось об угрозе применения управляемых авиационных бомб.
КАБ на Днепропетровщине в направлении города Днепр с юга!
– говорится в сообщении.
Буквально через 2 минуты в Днепре прогремел сильный взрыв. Вскоре глава ОВА Сергей Лысак подтвердил факт взрывов в Днепре. По его словам, сейчас детали выясняются.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Отметим, что по состоянию на 18:10 в Днепре все еще продолжается тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Смотрите также Россия терроризирует энергетику Украины: Минэнерго назвало области, где ситуация самая сложная
Россия била по Украине ночью 9 октября: основное
В ночь на 9 октября российская армия атаковала Украину 112 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Более 70 из запущенных по Украине целей – "Шахеды".
По данным Воздушных сил, по состоянию на утро силами ПВО сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 12 локациях.