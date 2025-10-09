В Днепре к вечеру 9 октября было громко. Местные жители слышали, как прогремел мощный взрыв.

Что известно о взрыве в Днепре?

Отметим, что тревогу в Днепре объявили в 17:50. Через несколько минут в Воздушных силах сообщили об опасности для региона. В частности, указывалось об угрозе применения управляемых авиационных бомб.

КАБ на Днепропетровщине в направлении города Днепр с юга!

– говорится в сообщении.

Буквально через 2 минуты в Днепре прогремел сильный взрыв. Вскоре глава ОВА Сергей Лысак подтвердил факт взрывов в Днепре. По его словам, сейчас детали выясняются.

Отметим, что по состоянию на 18:10 в Днепре все еще продолжается тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Россия била по Украине ночью 9 октября: основное