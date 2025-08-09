Днепропетровскую область враг атаковал с воздуха ночью 9 августа. В Днепре прогремел взрыв.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о скоростной цели. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Взрывы в Днепре 9 августа: что известно

Воздушная тревога в Днепропетровской области началась в 05:47 утра 9 августа. Ночная атака ударных беспилотников врага к этому времени уже закончилась, известно о ее последствиях на Харьковщине.

А вот Днепр под утро, скорее всего, атаковали ракетой. По меньшей мере, от Воздушных сил было предупреждение о скоростной цели курсом на Днепр. И за считанные минуты местные сообщили о взрыве

Комментариев от властей относительно вероятных последствий атаки по состоянию на момент публикации еще нет.

