В Днепре прогремел взрыв
- В Днепре прогремел взрыв после атаки с воздуха ночью 9 августа, вероятно, ракетой.
- Комментариев от власти по поводу последствий атаки нет на момент публикации.
Днепропетровскую область враг атаковал с воздуха ночью 9 августа. В Днепре прогремел взрыв.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о скоростной цели. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Взрывы в Днепре 9 августа: что известно
Воздушная тревога в Днепропетровской области началась в 05:47 утра 9 августа. Ночная атака ударных беспилотников врага к этому времени уже закончилась, известно о ее последствиях на Харьковщине.
А вот Днепр под утро, скорее всего, атаковали ракетой. По меньшей мере, от Воздушных сил было предупреждение о скоростной цели курсом на Днепр. И за считанные минуты местные сообщили о взрыве
Комментариев от властей относительно вероятных последствий атаки по состоянию на момент публикации еще нет.
