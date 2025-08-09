У Дніпрі пролунав вибух
- У Дніпрі пролунав вибух після атаки з повітря вночі 9 серпня, ймовірно, ракетою.
- Коментарів від влади щодо наслідків атаки немає на момент публікації.
Дніпропетровську область ворог атакував із повітря вночі 9 серпня. У Дніпрі пролунав вибух.
Перед цим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Вибухи у Дніпрі 9 серпня: що відомо
Повітряна тривога у Дніпропетровській області почалася о 05:47 ранку 9 серпня. Нічна атака ударних безпілотників ворога до цього часу вже закінчилася, відомо про її наслідки на Харківщині.
А от Дніпро під ранок, радше за все, атакували ракетою. Щонайменше, від Повітряних сил було попередження про швидкісну ціль курсом на Дніпро. І за лічені хвилини місцеві повідомили про вибух
Коментарів від влади щодо ймовірних наслідків атаки станом на момент публікації ще немає.
