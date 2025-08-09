Перед цим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Вибухи у Дніпрі 9 серпня: що відомо

Повітряна тривога у Дніпропетровській області почалася о 05:47 ранку 9 серпня. Нічна атака ударних безпілотників ворога до цього часу вже закінчилася, відомо про її наслідки на Харківщині.

А от Дніпро під ранок, радше за все, атакували ракетою. Щонайменше, від Повітряних сил було попередження про швидкісну ціль курсом на Дніпро. І за лічені хвилини місцеві повідомили про вибух

Коментарів від влади щодо ймовірних наслідків атаки станом на момент публікації ще немає.