Укр Рус
24 Канал Главные новости В Днепре прогремел взрыв: враг целился баллистикой
1 декабря, 10:15
2

В Днепре прогремел взрыв: враг целился баллистикой

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Утром 1 декабря в Днепре прогремели взрывы.
  • Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
  • Местные власти подтвердили ракетную атаку по Днепру.

Оккупанты не прекращают терроризировать города Украины. Утром 1 декабря в Днепре были слышны звуки взрывов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Россияне атаковали Николаев "Шахедами": был пожар

Что известно о взрывах в Днепре?

Отметим, что воздушную тревогу в Днепре объявили в 10:10. Тогда же в Воздушных силах предупредили об опасности.

Там информировали об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Таганрога.

Через несколько минут в ВС обратились к жителям Днепра с просьбой находиться в укрытиях.

Днепр в укрытие! 
– говорится в сообщении.

В 10:14 в Днепре прогремели взрывы. Уже вскоре местные власти прокомментировали взрывы в регионе и подтвердили атаку по городу.

Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах, 
информировал Владислав Гайваненко, глава ОВА.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Атака по Украине: основное

  • В ночь на 1 декабря россияне атаковали 89-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

  • Около 55 из воздушных целей, которыми атаковали оккупанты, – "Шахеды".

  • Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.