В Днепре прогремел взрыв: враг целился баллистикой

Оккупанты не прекращают терроризировать города Украины. Утром 1 декабря в Днепре были слышны звуки взрывов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Россияне атаковали Николаев "Шахедами": был пожар

Что известно о взрывах в Днепре?

Отметим, что воздушную тревогу в Днепре объявили в 10:10. Тогда же в Воздушных силах предупредили об опасности.

Там информировали об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Таганрога.

Через несколько минут в ВС обратились к жителям Днепра с просьбой находиться в укрытиях.

Днепр в укрытие!

– говорится в сообщении.

В 10:14 в Днепре прогремели взрывы. Уже вскоре местные власти прокомментировали взрывы в регионе и подтвердили атаку по городу.

Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах,

– информировал Владислав Гайваненко, глава ОВА.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Атака по Украине: основное