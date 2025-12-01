В Днепре прогремел взрыв: враг целился баллистикой
- Утром 1 декабря в Днепре прогремели взрывы.
- Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
- Местные власти подтвердили ракетную атаку по Днепру.
Оккупанты не прекращают терроризировать города Украины. Утром 1 декабря в Днепре были слышны звуки взрывов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Днепре?
Отметим, что воздушную тревогу в Днепре объявили в 10:10. Тогда же в Воздушных силах предупредили об опасности.
Там информировали об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Таганрога.
Через несколько минут в ВС обратились к жителям Днепра с просьбой находиться в укрытиях.
Днепр в укрытие!
– говорится в сообщении.
В 10:14 в Днепре прогремели взрывы. Уже вскоре местные власти прокомментировали взрывы в регионе и подтвердили атаку по городу.
Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах,
– информировал Владислав Гайваненко, глава ОВА.
Атака по Украине: основное
В ночь на 1 декабря россияне атаковали 89-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Около 55 из воздушных целей, которыми атаковали оккупанты, – "Шахеды".
Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.