1 грудня, 10:15
В Дніпрі прогримів вибух: ворог цілився балістикою
Окупанти не припиняють тероризувати міста України. Зранку 1 грудня в Дніпрі було чутно звуки вибухів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Дніпрі?
Зазначимо, що повітряну тривогу у Дніпрі оголосили о 10:10. Тоді ж в Повітряних силах попередили про небезпеку.
Там інформували про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Таганрогу.
Через кілька хвилин в ПС звернулися до жителів Дніпра з проханням перебувати в укриттях.
Дніпро в укриття!
– ідеться в повідомленні.
О 10:14 в Дніпрі пролунали вибухи.
