Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Зазначимо, що повітряну тривогу у Дніпрі оголосили о 10:10. Тоді ж в Повітряних силах попередили про небезпеку.

Там інформували про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Таганрогу.

Через кілька хвилин в ПС звернулися до жителів Дніпра з проханням перебувати в укриттях.

Дніпро в укриття!

– ідеться в повідомленні.

О 10:14 в Дніпрі пролунали вибухи.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.



