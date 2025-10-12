Трое дипломатов Катара погибли в результате ДТП в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх. В Египте планируется саммит направленный на завершение соглашения о прекращении войны в Газе.

Неизвестно, были ли эти дипломаты привлечены к переговорной группе Катара по Газе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Что известно о погибших дипломатах Катара?

Трое дипломатов Катара погибли в результате ДТП в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх на побережье Красного моря. Еще двое представителей катарской дипломатической миссии получили ранения. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Пока неизвестно, входили ли погибшие и пострадавшие в состав катарской делегации, которая совместно с египетскими чиновниками участвовала в переговорах в Шарм-эль-Шейхе ранее на этой неделе. Эта группа помогала согласовать первый этап мирного плана президента США Дональда Трампа, направленного на урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Как ожидается, в понедельник в Шарм-эль-Шейхе состоится международный саммит, целью которого является завершение договоренностей о прекращении войны в Газе.

