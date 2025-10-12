Троє дипломатів Катару загинули внаслідок ДТП у єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх. У Єгипті планується саміт спрямований на завершення угоди щодо припинення війни у Газі.

Невідомо, чи були ці дипломати залучені до переговорної групи Катару по Газі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Дивіться також "Створимо щось, де люди зможуть жити": Трамп зробив низку заяв про Ізраїль, ХАМАС та долю Гази

Що відомо про загиблих дипломатів Катару?

Троє дипломатів Катару загинули внаслідок ДТП у єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх на узбережжі Червоного моря. Ще двоє представників катарської дипломатичної місії отримали поранення. Обставини аварії наразі з’ясовуються.

Поки що невідомо, чи входили загиблі та постраждалі до складу катарської делегації, яка спільно з єгипетськими посадовцями брала участь у переговорах у Шарм-ель-Шейху раніше цього тижня. Ця група допомагала узгодити перший етап мирного плану президента США Дональда Трампа, спрямованого на врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази.

Як очікується, у понеділок у Шарм-ель-Шейху відбудеться міжнародний саміт, метою якого є завершення домовленостей про припинення війни в Газі.

Як війна в Газі може нарешті скінчитися?