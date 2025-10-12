Неизвестно, были ли эти дипломаты привлечены к переговорной группе Катара по Газе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.
Что известно о погибших дипломатах Катара?
Трое дипломатов Катара погибли в результате ДТП в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх на побережье Красного моря. Еще двое представителей катарской дипломатической миссии получили ранения. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
Пока неизвестно, входили ли погибшие и пострадавшие в состав катарской делегации, которая совместно с египетскими чиновниками участвовала в переговорах в Шарм-эль-Шейхе ранее на этой неделе. Эта группа помогала согласовать первый этап мирного плана президента США Дональда Трампа, направленного на урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.
Как ожидается, в понедельник в Шарм-эль-Шейхе состоится международный саммит, целью которого является завершение договоренностей о прекращении войны в Газе.
Как война в Газе может наконец-то закончиться?
Дональд Трамп анонсировал свой визит на Ближний Восток и сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договор о первой фазе мирного плана.
Армия Израиля поддержала соглашение о возвращении заложников, но начальник генштаба поручил подготовить мощную оборону и быть готовыми к любому сценарию.
Трамп заявил, что финальное соглашение подпишут в Египте. Он также анонсировал масштабное восстановление Газы.