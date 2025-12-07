В Фастове прогремели взрывы
- 7 декабря во Фастове Киевской области прогремели взрывы.
- Противник запустил по городу беспилотники.
Поздно вечером 7 декабря в Фастове Киевской области прогремели взрывы. На город двигался вражеский БпЛА.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные паблики.
Что известно о взрывах в Фастове?
Тревогу объявили в 22:30. А уже в 22:41 поступила информация о взрывах.
Мониторы сообщали об угрозе четырёх беспилотников для города. Об опасности дронов предупреждали и Воздушные силы.
В Киевской областной военной администрации отметили, что в регионе возможна работа ПВО.
В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БпЛА! Просим всех оставаться в укрытиях,
— говорится в сообщении.
Отметим, что в результате последних обстрелов ситуация в энергосистеме значительно ухудшилась. В частности, графики отключений стали более жесткими, а часы с электричеством сократились.
Какие последствия предыдущих атак на Фастов?
- В результате массированного российского обстрела Киевской области 5 декабря пострадали 3 человека. В частности, во Фастове после второго часа ночи прогремела серия взрывов.
- По информации Укрзалізниці, под удар попала железнодорожная инфраструктура города.
- Россияне обстреливали Фастов и 6 декабря, запустил по городу рой "Шахедов". Сообщалось о попаданиях.