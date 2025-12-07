В Фастове прогремели взрывы

Поздно вечером 7 декабря в Фастове Киевской области прогремели взрывы. На город двигался вражеский БпЛА.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные паблики.

Что известно о взрывах в Фастове?

Тревогу объявили в 22:30. А уже в 22:41 поступила информация о взрывах.

Мониторы сообщали об угрозе четырёх беспилотников для города. Об опасности дронов предупреждали и Воздушные силы.

В Киевской областной военной администрации отметили, что в регионе возможна работа ПВО.

В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БпЛА! Просим всех оставаться в укрытиях,

— говорится в сообщении.

