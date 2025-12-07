У Фастові прогриміли вибухи

Пізно ввечері 7 грудня у Фастові Київської області пролунали вибухи. На місто рухався ворожі БпЛА.

Що відомо про вибухи у Фастові?

Тривогу оголосили о 22:30. А вже о 22:41 надійшла інформація про вибухи.

Монітори писали про загрозу 4 безпілотників для міста. Про дронову небезпеку попереджали й Повітряні сили.

В Київській військові адміністрації зазначили, що в області можлива робота ППО.

У повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА! Просимо всіх залишатися в укриттях,

– йдеться у повідомленні.

Які наслідки попередньої атаки на Фастів?