В Польше мужчина убил 6-летнего сына и скрылся в лесу: полиция четвертый день проводит поиски
Источник:Onet.pl
Уже четвертый день в Польше продолжаются поиски 44-летнего военного, подозреваемого в убийстве своего 6-летнего сына. После совершения преступления мужчина сбежал в лес и оставил таинственную записку.
Сообщается, что у него есть все навыки для успешного выживания в диких условиях. Полиция проводит его поиск всеми доступными методами – как с земли, так и с воздуха.
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Жуткое убийство в Гдыне
В пятницу 20 октября в Гдыне мать обнаружила труп своего 6-летнего ребенка. Подозреваемым в убийстве мальчика считается 44-летний отец ребенка, военный Гжегож Борис. Сразу после совершения преступления мужчина прихватил с собой вещи для выживания и скрылся в ландшафтном парке Труймясто. С собой он также взял нож, которым, вероятно, было совершено убийство.
Правоохранители также нашли с поличным написанную от руки записку. "Простите всего, вы все звери", – говорилось в ней. Письмо попало в следственное дело, а сейчас проводится графологическая экспертиза.
Фото мужчины за несколько дней до убийства / Pomorska Policja
Прокуратура уже провела вскрытие тела мальчика и сообщила, что причиной смерти стал геморрагический шок, соединенный с гипоксией головного мозга, вследствие массивного кровоизлияния из крупных кровеносных сосудов в обширную резаную рану шеи.
Правоохранители уже четвертый день ищут военного в сложной лесистой местности как с земли, так и с воздуха. Полиция привлекла к операции вертолет, который летает над потенциальным регионом пребывания мужчины. Также привлечены поисковые собаки.
Поиски Гжегож Бориса до сих пор продолжаются / Pomorska Policja
Доступ в ландшафтный парк Труймясто для посетителей несколько раз закрывали – чтобы не стереть следы и не беспокоить офицеров в действии.
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