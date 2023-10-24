В Польше мужчина убил 6-летнего сына и скрылся в лесу: полиция четвертый день проводит поиски

Уже четвертый день в Польше продолжаются поиски 44-летнего военного, подозреваемого в убийстве своего 6-летнего сына. После совершения преступления мужчина сбежал в лес и оставил таинственную записку.

Сообщается, что у него есть все навыки для успешного выживания в диких условиях. Полиция проводит его поиск всеми доступными методами – как с земли, так и с воздуха.

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Жуткое убийство в Гдыне

В пятницу 20 октября в Гдыне мать обнаружила труп своего 6-летнего ребенка. Подозреваемым в убийстве мальчика считается 44-летний отец ребенка, военный Гжегож Борис. Сразу после совершения преступления мужчина прихватил с собой вещи для выживания и скрылся в ландшафтном парке Труймясто. С собой он также взял нож, которым, вероятно, было совершено убийство.

Правоохранители также нашли с поличным написанную от руки записку. "Простите всего, вы все звери", – говорилось в ней. Письмо попало в следственное дело, а сейчас проводится графологическая экспертиза.

Фото мужчины за несколько дней до убийства / Pomorska Policja

Прокуратура уже провела вскрытие тела мальчика и сообщила, что причиной смерти стал геморрагический шок, соединенный с гипоксией головного мозга, вследствие массивного кровоизлияния из крупных кровеносных сосудов в обширную резаную рану шеи.

Правоохранители уже четвертый день ищут военного в сложной лесистой местности как с земли, так и с воздуха. Полиция привлекла к операции вертолет, который летает над потенциальным регионом пребывания мужчины. Также привлечены поисковые собаки.

Поиски Гжегож Бориса до сих пор продолжаются / Pomorska Policja

Доступ в ландшафтный парк Труймясто для посетителей несколько раз закрывали – чтобы не стереть следы и не беспокоить офицеров в действии.

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