У Польщі чоловік вбив 6-річного сина та втік до лісу: поліція четвертий день проводить пошуки
Джерело:Onet.pl
Вже четвертий день у Польщі тривають пошуки 44-річного військового, якого підозрюють у вбивстві свого 6-річного сина. Після вчинення злочину чоловік втік до лісу та залишив таємничу записку.
Повідомляється, що він має всі навички для успішного виживання у диких умовах. Наразі поліція проводить його пошук всіма доступними методами – як з землі, так і з повітря.
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Моторошне вбивство у Гдині
У п'ятницю 20 жовтня у Гдині мати знайшла труп своєї 6-річної дитини. Підозрюваним у вбивстві хлопчика вважається 44-річний батько дитини, військовий Гжегож Борис. Одразу після вчинення злочину чоловік прихопив з собою речі для виживання та втік до ландшафтного парку Труймясто. З собою він також взяв ніж, яким, ймовірно, було скоєно вбивство.
Правоохоронці також знайшли на місці злочину написану від руки записку. "Вибачте за все, ви всі звірі", – йшлося у ній. Лист потрапив до слідчої справи, а наразі проводиться графологічна експертиза.
Фото чоловіка за декілька днів до вбивства / Pomorska Policja
Прокуратура вже провела розтин тіла хлопчика та повідомила, що причиною смерті став геморагічний шок, поєднаний з гіпоксією головного мозку, внаслідок масивного крововиливу з пошкоджених великих кровоносних судин в обширну різану рану шиї.
Правоохоронці уже четвертий день шукають військового у складній лісистій місцевості як з землі, так і з повітря. Поліція залучила до операції гвинтокрил, який літає над потенційним регіоном перебування чоловіка. Також залучено пошукових собак.
Пошуки Гжегож Бориса досі тривають / Pomorska Policja
Доступ до ландшафтного парку Труймясто для відвідувачів декілька разів закривали – щоб не стерти сліди і не турбувати офіцерів у дії.
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