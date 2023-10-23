Як зазначають ЗМІ, депутат Шабівської сільської громади Василь Тимофєєв застрелився у власному будинку. Журналісти, посилаючись на власні джерела, розповіли про записку, яку залишив депутат.

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Залишив передсмертну записку

За даними ЗМІ, у передсмертній записці депутат Тимофєєв просить нікого не звинувачувати у тому, що він скоїв самогубство. Відомо, що він вистрелив собі у голову. Для цього використав стартовий (можливо, перероблений) пістолет.

Редакція 24 Каналу поспілкувалася з правоохоронцями Одеської області. Вони лиш підтвердили, що мають інформацію, що у Селі Шабо на Одещині скоїв самогубство 51-річний чоловік. Відомо, що наразі розпочалося кримінальне провадження за статтею 115 з поміткою "самогубство". Наразі це все, що змогли сказати правоохоронці.

Понад місяць тому стало відомо про смерть колишнього керівника Херсонської ОДА Геннадія Лагути. Згодом правоохоронці поділилися деталями його смерті.

Що відомо про смерть Геннадія Лагути