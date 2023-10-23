Как отмечают СМИ, депутат Шабовской сельской общины Василий Тимофеев застрелился в собственном доме. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, рассказали о записке, которую оставил депутат.
Читайте также В Киеве 12-летняя девочка выпрыгнула с 22 этажа и погибла
Оставил предсмертную записку
По данным СМИ, в предсмертной записке депутат Тимофеев просит никого не винить в том, что он совершил самоубийство. Известно, что он выстрелил себе в голову. Для этого использовался стартовый (возможно, переработанный) пистолет.
Редакция 24 Канала пообщалась с правоохранителями Одесской области. Они лишь подтвердили, что у них есть информация, что в Сели Шабо в Одесской области совершил самоубийство 51-летний мужчина. Известно, что в настоящее время началось уголовное производство по статье 115 с пометкой "самоубийство". Пока это все, что смогли сказать правоохранители.
Более месяца назад стало известно о смерти бывшего руководителя Херсонской ОГА Геннадия Лагуты. Впоследствии правоохранители поделились деталями его смерти.
Что известно о смерти Геннадия Лагуты
- 24 Каналу в полиции Киева сообщили, что правоохранители взялись за расследование факта смерти бывшего чиновника Геннадия Лагуты. Инцидент квалифицируют по статье 115 – "убийство, с дополнительной квалификацией "самоубийство" Уголовного Кодекса Украины.
- Собственно, правоохранители предполагают, что Лагута мог совершить самоубийство. Следователи рассматривали все версии, а также занимались установкой деталей, опросом свидетелей и очевидцев происшествия.
- Собственно, нашли Лагуту мертвым 16 сентября в Соломенском районе Киева вблизи гаражных помещений. Обратим внимание, что 13 сентября его жена обратилась в Соломенское управление полиции. Она заявила, что ее муж пропал.
- Напомним, что Геннадию Лагуте было 49 лет. Он был главой Херсона в начале полномасштабного вторжения. После вторжения России он уехал из Херсона и почти на полгода скрылся, а 9 июля 2022 года его с должности главы уволили.