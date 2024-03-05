Есть погибшие и раненые оккупанты: в ГУР подробно рассказали о потерях на корабле "Сергей Котов"

Украина во временно оккупированном Крыму уничтожила российский корабль "Сергей Котов". Украинские разведчики сообщили, что у них есть очень хорошие новости.

Ведь наши бойцы сумели осуществить очередную удачную операцию. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал в эфире "Свобода. Ранок", что разведчики вместе с Военно-морскими силами ВСУ провели блестящую операцию и "Сергей Котов" на этот раз окончательно уничтожен, пишет 24 Канал.

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Он вспомнил, что Украина охотилась на этот корабль не впервые и уже были успешные атаки, однако вражеское судно сумели восстановить.

Что известно о последствиях уничтожения "Сергея Котова"

Представитель ГУР пояснил, что данные по экипажу выясняют.

Есть погибшие и раненые. Тем не менее, есть вероятность, что часть экипажа могла эвакуироваться. По крайней мере известно о более 10 каретах скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом. То есть эвакуационная операция все же проводилась,

– заявил Юсов.

Он уточнил, что Украина дважды пыталась атаковать корабль – в июле и сентябре 2023 года. На этот раз "Сергей Котов" пошел ко дну окончательно и это результат долговременной операции и результат говорит сам за себя, ведь условно – пять прямых попаданий не происходят случайно.

Украина уничтожила корабль "Сергей Котов"

Утром 5 марта телеграм-каналы написали, что Украина уничтожила вражеский корабль "Сергей Котов". Впоследствии в сети появилось видео момента попадания в судно.

Впоследствии в разведке написали, что их подразделение Group 13 вместе с Военно-морскими силами при поддержке Минцифры атаковало российский патрульный корабль Черноморского флота России "Сергей Котов".

Судно получило повреждения в результате удара морскими дронами Magura V5. На корабле повреждена корма, правый и левый борта.

Андрей Юсов рассказал, что оккупанты имели планы на этот корабль. В частности, враги хотели разместить там зенитно-ракетные комплексы и предпринимали такие попытки. Поэтому, чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них, а это значит – больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны.

Также "Сергей Котов" вместе с крейсером "Москва" участвовал в нападении на остров Змеиный, поэтому теперь присоединился к нему.

Андрей Юсов рассказал, что "Сергей Котов" является новейшим кораблем, который стоит более 60 миллионов долларов. На боевое дежурство корабли такого типа стали в 2018 году.