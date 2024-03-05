У ГУР розповіли, що на кораблі "Сергій Котов" є загиблі та поранені окупанти

Україна в тимчасово окупованому Криму знищила російський корабель "Сергій Котов. Українські розвідники повідомили, що в них є дуже добрі новини.

Адже наші бійці зуміли здійснити чергову вдалу операцію. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів в ефірі "Свобода. Ранок", що вони разом з Військово-морськими силами ЗСУ провели блискучу операцію й "Сергій Котов" цього разу остаточно знищений, пише 24 Канал.

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Він пригадав, що Україна полювала на цей корабель не вперше і вже були успішні атаки, проте вороже судно зуміли відновити.

Що відомо про наслідки знищення "Сергія Котова"

Андрій Юсов розповів, що окупанти мали плани на цей корабель. Зокрема, вороги хотіли розмістити там зенітно-ракетні комплекси і робили такі спроби. Тож, чим менше таких суден, тим менше зенітно-ракетних комплексів буде на них, а це означає – більше можливостей для українських сил безпеки та оборони.

Також "Сергій Котов" разом із крейсером "Москва" брав участь у нападі на острів Зміїний, тож тепер долучився до нього.

Представник ГУР пояснив, що дані щодо екіпажу з'ясовують.

Є загиблі та поранені. Проте, є ймовірність, що частина екіпажу могла евакуюватися. Принаймні відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом. Тобто евакуаційна операція все ж таки проводилася,

– заявив Юсов.

Андрій Юсов розповів, що "Сергій Котов" є новітнім кораблем, який коштує понад 60 мільйонів доларів. На бойове чергування кораблі такого типу стали у 2018 році.