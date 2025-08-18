Российская армия вечером 17 августа нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харькова. Под ударом "Искандера" был Индустриальный район города. Многие пострадавшие обратились за помощью медиков.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Смотрите также Накануне переговоров в США: Украина была под обстрелом баллистики, взрывы раздавались в разных городах

Какие последствия обстрела Харькова 17 августа?

Около 22:52 россияне ударили по Харькову. Местные жители услышали звуки взрыва, а позже стало известно о попадании в городе. Вражеская ракета попала между многоквартирными домами Индустриального района.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Сразу несколько человек получили острую реакцию на стресс. По состоянию на 00:10 18 августа известно о 8 пострадавших, среди которых – одна 13-летняя девочка.

В результате ракетного обстрела повреждены по меньшей мере 12 многоэтажных жилых домов и пять авто, стоявших рядом. В зданиях выбиты окна.

Напомним, российская ракета ударила через минуту после того, как Воздушные Силы ВСУ сообщили харьковчанам об опасности. Враг применил баллистическое оружие из Курской области.

На месте прилета работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители документируют последствия вражеской атаки по открытой территории.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Вечером 17 августа российская армия также ударила баллистикой по Сумах, атаковала Павлоград и попала "Шахедами" по Одесской области. В воздушном пространстве Украины находилось много российских дронов-камикадзе.