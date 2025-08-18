Російська армія увечері 17 серпня завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Під ударом "Іскандера" був Індустріальний район міста. Багато постраждалих звернулися за допомогою медиків.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також Напередодні перемовин у США: Україна була під обстрілом балістики, вибухи лунали в різних містах

Які наслідки обстрілу Харкова 17 серпня?

Близько 22:52 росіяни вдарили по Харкову. Місцеві жителі почули звуки вибуху, а пізніше стало відомо про влучання в місті. Ворожа ракета влучила між багатоквартирними будинками Індустріального району.

На жаль, не обійшлося без постраждалих. Одразу кілька людей дістали гостру реакцію на стрес. Станом на 00:10 18 серпня відомо про 8 потерпілих, серед яких – одна 13-річна дівчинка.

Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових житлових будинків і п'ять авто, що стояли поруч. У будівлях вибито вікна.

Нагадаємо, російська ракета вдарила за хвилину після того, як Повітряні Сили ЗСУ повідомили харків'ян про небезпеку. Ворог застосував балістичну зброю з Курської області.

На місці прильоту працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки по відкритій території.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Увечері 17 серпня російська армія також вдарила балістикою по Сумах, атакувала Павлоград та влучила "Шахедами" по Одеській області. У повітряному просторі України перебувало багато російських дронів-камікадзе.