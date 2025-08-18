Ракетний удар по житлових будинках Харкова: кількість постраждалих зростає
- Російська армія 17 серпня завдала ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали люди та пошкоджено будинки.
- Ракета вдарила через хвилину після попередження про небезпеку, атакувавши з Курської області, а на місці працює поліція для документування наслідків.
Російська армія увечері 17 серпня завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Під ударом "Іскандера" був Індустріальний район міста. Багато постраждалих звернулися за допомогою медиків.
Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
Які наслідки обстрілу Харкова 17 серпня?
Близько 22:52 росіяни вдарили по Харкову. Місцеві жителі почули звуки вибуху, а пізніше стало відомо про влучання в місті. Ворожа ракета влучила між багатоквартирними будинками Індустріального району.
На жаль, не обійшлося без постраждалих. Одразу кілька людей дістали гостру реакцію на стрес. Станом на 00:10 18 серпня відомо про 8 потерпілих, серед яких – одна 13-річна дівчинка.
Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових житлових будинків і п'ять авто, що стояли поруч. У будівлях вибито вікна.
Нагадаємо, російська ракета вдарила за хвилину після того, як Повітряні Сили ЗСУ повідомили харків'ян про небезпеку. Ворог застосував балістичну зброю з Курської області.
На місці прильоту працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки по відкритій території.
Увечері 17 серпня російська армія також вдарила балістикою по Сумах, атакувала Павлоград та влучила "Шахедами" по Одеській області. У повітряному просторі України перебувало багато російських дронів-камікадзе.