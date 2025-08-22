В Харькове прогремели взрывы: на город летели "Шахеды"
- В ночь на 22 августа в Харькове прогремели взрывы из-за атаки дронов-камикадзе "Шахед".
- Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударных БпЛА, взрывы слышали как в городе, так и за его пределами.
Россия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды". В ночь на 22 августа в Харькове прогремели взрывы.
Какая причина взрыва в Харькове 22 августа?
Вечером 21 августа в Харькове была объявлена воздушная тревога. Через несколько часов Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" на город.
БпЛА на западе Харьковской области курсом на юго-восточное направление. БпЛА на Харьков,
– написали в ПС.
Около 01:54 22 августа в городе раздался взрыв. О последствиях взрыва пока неизвестно.
Позже в ПС добавили, что Харьков под угрозой применения ударных БПЛА.
Впоследствии, в 02:10, еще серия взрывов прогремела в Харькове. В этот раз их слышали за пределами города.
