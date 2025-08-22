Россия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды". В ночь на 22 августа в Харькове прогремели взрывы.

Какая причина взрыва в Харькове 22 августа?

Вечером 21 августа в Харькове была объявлена ​​воздушная тревога. Через несколько часов Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" на город.

БпЛА на западе Харьковской области курсом на юго-восточное направление. БпЛА на Харьков,

– написали в ПС.

Около 01:54 22 августа в городе раздался взрыв. О последствиях взрыва пока неизвестно.

Позже в ПС добавили, что Харьков под угрозой применения ударных БПЛА.

Впоследствии, в 02:10, еще серия взрывов прогремела в Харькове. В этот раз их слышали за пределами города.

