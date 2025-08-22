22 серпня, 01:57
У Харкові пролунав вибух: на місто летів "Шахед"
Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди". У ніч проти 22 серпня у Харкові пролунав вибух.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка причина вибуху у Харкові 22 серпня?
Увечері 21 серпня у Харкові оголосили повітряну тривогу. За кілька годин Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ударного дрона-камікадзе типу "Шахед" на місто.
БпЛА на заході Харківщини курсом на південно-східний напрямок. БпЛА на Харків,
– написали в ПС
Близько 01:54 22 серпня у місті пролунав вибух. Про наслідки вибуху наразі не відомо.
Пізніше у ПС додали, що Харків під загрозою застосування ударних БпЛА.
