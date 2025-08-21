Ворожі дрони уразили цілі в деяких районах Львова. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Львівську обласну прокуратуру та ДСНС.

Що відомо про постраждалих через ворожий обстріл Львова?

У ніч на 21 серпня 2025 року Росія вдарила ракетами та безпілотниками по Львову. Сили протиповітряної оборони України знищили три крилаті ракети Х-101 із касетними боєприпасами. Проте ворожі безпілотники завдали значних руйнувань.

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, де в укритті на момент удару перебували люди. На щастя, п’ятеро осіб, що ховалися від російських дронів, не постраждали.

Відео ліквідації наслідків обстрілу та евакуації поранених / ДСНС

Однак в іншому місці, на жаль, російська атака забрала життя однієї людини. Також за попередніми даними, троє осіб отримали травми: лікарі швидкої оглянули двох чоловіків на місці, ще одного постраждалого госпіталізували.

Зруйновані також приватні будинки, нежитлові споруди та транспортні засоби. Вибухові хвилі вибили вікна в житлових будинках, а уламки збитих ракет пошкодили господарські приміщення.

Постраждалі внаслідок обстрілу люди та зруйновані будинки / Фото Львівська обласна прокуратура

У кількох місцях спалахнули пожежі, для ліквідації наслідків обстрілу було залучено 94 рятувальники та 19 одиниць спеціальної техніки. Екстрені служби оперативно працювали на місцях влучань, щоб загасити осередки займання та надати допомогу постраждалим.

Що відомо про масований обстріл України 21 серпня?