Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибуху у Харкові 22 серпня?

Увечері 21 серпня у Харкові оголосили повітряну тривогу. За кілька годин Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ударного дрона-камікадзе типу "Шахед" на місто.

БпЛА на заході Харківщини курсом на південно-східний напрямок. БпЛА на Харків,

– написали в ПС

Близько 01:54 22 серпня у місті пролунав вибух. Про наслідки вибуху наразі не відомо.

Пізніше у ПС додали, що Харків під загрозою застосування ударних БпЛА.

