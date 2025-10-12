В Харькове прогремела серия взрывов: Россия терроризирует дронами
- Вечером 12 октября в Харькове прогремели взрывы из-за атаки российских дронов.
- Враг попал в Шевченковском районе, взрывы были слышны возле жилой застройки.
Вечером 12 октября россияне в очередной раз атакуют Украину дронами. Звук взрыва был слышен в Харькове.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Что известно об атаке на Харьков?
Вечером в воскресенье, 12 октября, в Харькове объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах рассказали о вражеских беспилотниках, которые двигались на город с севера.
Вскоре Олег Синегубов сообщил о вражеском ударе дроном по Шевченковскому району Харькова. По его словам, в городе прозвучала серия взрывов из-за российской атаки.
Городской голова Игорь Терехов подчеркнул, что, предварительно, попадание было рядом с жилой застройкой.
Где также были обстрелы?
Кроме того, одновременно взрывы прогремели в Сумах. В Воздушных силах предупреждали об ударных беспилотниках, которые фиксировали на севере региона, они двигались курсом на областной центр.
Беспилотники атаковали и Чернигов. Враг запустил на область несколько групп БПЛА. В Воздушных Силах ВСУ предупредили, что в 14:31 дроны держали курс на город.
Во время атаки на Чернигов пострадали пять человек. Кроме этого, в Черниговском районе один из вражеских беспилотников попал в локомотив.