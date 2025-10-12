У Харкові пролунала серія вибухів: Росія тероризує дронами
- Увечері 12 жовтня у Харкові пролунали вибухи через атаку російських дронів.
- Ворог влучив у Шевченківському районі, вибухи були чутні біля житлової забудови.
Увечері 12 жовтня росіяни вкотре атакують Україну дронами. Звук вибуху було чутно у Харкові.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Що відомо про атаку на Харків?
Увечері в неділю, 12 жовтня, у Харкові оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах розповіли про ворожі безпілотники, що рухалися на місто з півночі.
Невдовзі Олег Синєгубов повідомив про ворожий удар дроном по Шевченківському району Харкова. За його словами, у місті пролунала серія вибухів через російську атаку.
Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що, попередньо, влучання було поряд з житловою забудовою.
Де також були обстріли?
Крім того, водночас вибухи прогриміли в Сумах. У Повітряних силах попереджали про ударні безпілотники, які фіксували на півночі регіону, вони рухалися курсом на обласний центр.
Безпілотники атакували й Чернігів. Ворог запустив на область кілька груп БпЛА. У Повітряних Силах ЗСУ попередили, що о 14:31 дрони тримали курс на місто.
Під час атаки на Чернігів постраждали п'ятеро людей. Окрім цього, у Чернігівському районі один з ворожих безпілотників влучив у локомотив.