Увечері 12 жовтня росіяни вкотре атакують Україну дронами. Звук вибуху було чутно у Харкові.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Що відомо про атаку на Харків?

Увечері в неділю, 12 жовтня, у Харкові оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах розповіли про ворожі безпілотники, що рухалися на місто з півночі.

Невдовзі Олег Синєгубов повідомив про ворожий удар дроном по Шевченківському району Харкова. За його словами, у місті пролунала серія вибухів через російську атаку.

Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що, попередньо, влучання було поряд з житловою забудовою.

Де також були обстріли?