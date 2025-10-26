В Харькове прогремел взрыв

Посреди белого дня 26 октября жители Харькова содрогнулись от взрыва. Россияне атаковали город дронами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспільного.

Каковы последствия вражеского удара по Харькову?

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что по городу, вероятно, ударил вражеский беспилотник. Мониторы сообщали о вероятности применения дрона типа "Ланцет".

Ранее Воздушные силы предупреждали об активности российских БпЛА на северо-западе от Харькова.

В настоящее время выясняются детали и последствия атаки оккупантов по городу.