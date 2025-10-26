У Харкові прогримів вибух: ворог вдарив по місту безпілотником
- У Харкові 26 жовтня стався вибух.
- Імовірно, місто атакував дрон типу "Ланцет".
Посеред білого дня 26 жовтня жителі Харкова здригнулися від вибуху. Росіяни атакували місто дронами.
Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Які наслідки ворожого удару по Харкову?
Міський голова Ігор Терехов поінформував, що по місту, імовірно, вдарив ворожий безпілотник. Монітори повідомляли про ймовірність застосування дрона типу "Ланцет".
Раніше Повітряні сили попереджали про активність російських БпЛА на північному заході від Харкова.
Наразі з'ясовуються деталі й наслідки атаки окупантів по місту.
До слова, оперативно про загрози ворожих обстрілів, наслідки російських атак й головні новини України та світу можете дізнатися з телеграм-каналу.
Попередні обстріли Харкова та області
У ніч проти 25 жовтня російські війська здійснили атаку на Харків, застосувавши безпілотник типу "Молнія", обладнаний двома FPV-дронами. Один із них влучив у дах приватного будинку, інший поцілив у фасад житлової споруди.
Основний дрон впав на дах гуртожитку в Київському районі міста, а його бойова частина приземлилася поруч.
У середу, 22 жовтня, ворожий удар пошкодив дитячий садок у Харкові. Загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення. Президент Володимир Зеленський рішуче засудив атаку, наголосивши, що багато дітей зазнали сильного стресу через вибухи.
До того ж Харківщина щодня потерпає від російських обстрілів, які знищують житлові будинки, енергетичну та транспортну інфраструктуру.