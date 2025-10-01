Ночью 1 октября в Харькове прогремело несколько взрывов. Враг запустил по городу бомбы и баллистические ракеты.

Около 1:50 в Харьковской области была объявлена ​​воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о пуске управляемых авиационных бомб, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Харькове?

В 01:57 стало известно об угрозе применения врагом баллистики из Брянска. Вскоре к нем прибавилася и угроза с Курска.

Тогда же Воздушные силы предупредили, что на Харьков летит КАБ. За следующие минуты было по меньшей мере четыре сообщения о движении скоростных целей курсом на Харьков.

В городе раздалась серия взрывов.

Харьков находится под комбинированной атакой. Предварительно, по Киевскому району города нанесены удары КАБами. Кроме этого, зафиксированы пуски баллистических ракет по Харькову и ближайшему пригороду,

– заявил Терехов в 02:07.

В 02:17 мониторы сообщили о новых пусках КАБов в Харьков.

По словам мэра, есть предварительная информация о двух пострадавших в результате удара КАБа по Киевскому району. Местные телеграмм-каналы пишут о пожаре в городе.

В 02:23 в Харькове снова раздалось несколько взрывов.

Какие последствия последних вражеских атак на Украину?