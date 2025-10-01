В Харькове прозвучала серия взрывов: враг атакует город КАБами и баллистикой
- В Харькове ночью 1 октября прогремели несколько взрывов.
- Враг атаковал город ракетами и бомбами.
- Есть раненые.
Ночью 1 октября в Харькове прогремело несколько взрывов. Враг запустил по городу бомбы и баллистические ракеты.
Около 1:50 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о пуске управляемых авиационных бомб, передает 24 Канал.
Смотрите также Во время атаки на Киев погиб отец 3 детей из Турции
Что известно о взрывах в Харькове?
В 01:57 стало известно об угрозе применения врагом баллистики из Брянска. Вскоре к нем прибавилася и угроза с Курска.
Тогда же Воздушные силы предупредили, что на Харьков летит КАБ. За следующие минуты было по меньшей мере четыре сообщения о движении скоростных целей курсом на Харьков.
В городе раздалась серия взрывов.
Харьков находится под комбинированной атакой. Предварительно, по Киевскому району города нанесены удары КАБами. Кроме этого, зафиксированы пуски баллистических ракет по Харькову и ближайшему пригороду,
– заявил Терехов в 02:07.
В 02:17 мониторы сообщили о новых пусках КАБов в Харьков.
По словам мэра, есть предварительная информация о двух пострадавших в результате удара КАБа по Киевскому району. Местные телеграмм-каналы пишут о пожаре в городе.
В 02:23 в Харькове снова раздалось несколько взрывов.
Какие последствия последних вражеских атак на Украину?
- Днем 30 сентября Россия массированно атаковала дронами Днепр. Известно о более двух десятков раненых и погибшем мужчине.
- Ночной обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области, из-за чего задержался ряд поездов.
- Вражеский беспилотник попал в дом в селе Чернеччина Сумской области. Враг убил 35-летнего мужа Александра, его 26-летнюю жену Алену и их сыновей, Дениса и Егора, 4 и 6 лет.