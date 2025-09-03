Укр Рус
3 сентября, 19:31
2

В Харькове прогремели взрывы: враг ударил БПЛА "Молния" по одному из районов города

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В Харькове вечером 3 сентября прогремели взрывы.
  • Есть информация об ударе вражеским БПЛА "Молния" по одному из районов города.

Россияне продолжают циничный террор украинских городов. В Харькове вечером 3 сентября прогремели взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное. 

Что известно о взрывах в Харькове?

Около половины 8 часов вечера в Харькове прогремел взрыв. Несколько минут перед этим Воздушные силы предупреждали об опасности для региона. Там информировали о движении БпЛА российской армии.

Вражеский БПЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков,
– говорится в сообщении.

Вскоре местные власти прокомментировали взрывы. Игорь Терехов сообщил об ударе БПЛА "Молния" по одному из районов города.

Есть информация об ударе вражеским БПЛА "Молния" по Немышлянскому району города. Последствия уточняем, 
написал мэр города.

Глава ОВА отметил, что по предварительной информации, в Салтовском районе Харькова зафиксировано падение вражеского БПЛА типа "Молния". По его словам, подразделения ГСЧС выехали на проверку.

По состоянию на 20:01 информация о пострадавших не поступала.

Вскоре мэр города отметил, что по уточненной информации, прилет вражеского дрона произошел на территории учебного заведения в Салтовском районе. 

В результате удара БПЛА в учебном заведении на Салтовке выбито 18 окон, поврежден забор, сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, пострадавших и погибших нет.

Чем Россия атаковала Украину ночью 3 сентября?

  • В ночь на 3 сентября вражеская армия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет воздушного и морского базирования.
  • Этой ночью россияне для атаки использовали 526 средств воздушного нападения.
  • Войско Кремля применило 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, 16 крылатых ракет Калибр и 8 крылатых ракет Х-101.