Россияне продолжают циничный террор украинских городов. В Харькове вечером 3 сентября прогремели взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также В Хмельницкой области в результате массированной атаки погиб мужчина: его личность устанавливают

Что известно о взрывах в Харькове?

Около половины 8 часов вечера в Харькове прогремел взрыв. Несколько минут перед этим Воздушные силы предупреждали об опасности для региона. Там информировали о движении БпЛА российской армии.

Вражеский БПЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков,

– говорится в сообщении.

Вскоре местные власти прокомментировали взрывы. Игорь Терехов сообщил об ударе БПЛА "Молния" по одному из районов города.

Есть информация об ударе вражеским БПЛА "Молния" по Немышлянскому району города. Последствия уточняем,

– написал мэр города.

Глава ОВА отметил, что по предварительной информации, в Салтовском районе Харькова зафиксировано падение вражеского БПЛА типа "Молния". По его словам, подразделения ГСЧС выехали на проверку.

По состоянию на 20:01 информация о пострадавших не поступала.

Вскоре мэр города отметил, что по уточненной информации, прилет вражеского дрона произошел на территории учебного заведения в Салтовском районе.

В результате удара БПЛА в учебном заведении на Салтовке выбито 18 окон, поврежден забор, сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, пострадавших и погибших нет.

Смотрите также На Львов летели 15 "Шахедов": разрушено помещение, где изготавливали памятники

Чем Россия атаковала Украину ночью 3 сентября?