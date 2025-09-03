Укр Рус
3 вересня, 19:31
У Харкові прогриміли вибухи: ворог вдарив БпЛА "Молнія" по одному з районів міста

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Харкові ввечері 3 вересня прогриміли вибухи.
  • Є інформація про удар ворожим БпЛА "Молнія" по одному з районів міста.

Росіяни продовжують цинічний терор українських міст. У Харкові ввечері 3 вересня прогриміли вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. 

Що відомо про вибухи в Харкові?

Близько о пів на 8 годину вечора в Харкові пролунав вибух. Декілька хвилин перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку для регіону. Там інформували про рух БпЛА російської армії.

Ворожий БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків,
 – ідеться в повідомленні.

Невдовзі місцева влада прокоментувала вибухи. Ігор Терехов повідомив про удар БпЛА "Молнія" по одному з районів міста.

Маємо інформацію про удар ворожим БпЛА "Молнія" по Немишлянському району міста. Наслідки уточнюємо, 
написав мер міста.

Чим Росія атакувала Україну вночі 3 вересня?

  • У ніч проти 3 вересня ворожа армія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет повітряного та морського базування.

  • Цієї ночі росіяни для атаки використали 526 засобів повітряного нападу.

  • Військо Кремля застосувало 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, 16 крилатих ракет Калібр і 8 крилатих ракет Х-101.