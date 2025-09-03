У Харкові прогриміли вибухи: ворог вдарив БпЛА "Молнія" по одному з районів міста
- У Харкові ввечері 3 вересня прогриміли вибухи.
- Є інформація про удар ворожим БпЛА "Молнія" по одному з районів міста.
Росіяни продовжують цинічний терор українських міст. У Харкові ввечері 3 вересня прогриміли вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Харкові?
Близько о пів на 8 годину вечора в Харкові пролунав вибух. Декілька хвилин перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку для регіону. Там інформували про рух БпЛА російської армії.
Ворожий БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків,
– ідеться в повідомленні.
Невдовзі місцева влада прокоментувала вибухи. Ігор Терехов повідомив про удар БпЛА "Молнія" по одному з районів міста.
Маємо інформацію про удар ворожим БпЛА "Молнія" по Немишлянському району міста. Наслідки уточнюємо,
– написав мер міста.
Чим Росія атакувала Україну вночі 3 вересня?
У ніч проти 3 вересня ворожа армія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет повітряного та морського базування.
Цієї ночі росіяни для атаки використали 526 засобів повітряного нападу.
Військо Кремля застосувало 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, 16 крилатих ракет Калібр і 8 крилатих ракет Х-101.