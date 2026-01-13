В Харькове слышали серию взрывов: есть раненый

В ночь на 13 января харьковчане слышали серию взрывов. Говорится, что есть один раненый.

Детали собрал 24 Канал.

Что известно об обстреле Харькова ночью 13 января?

Тревогу на Харьковщине объявили еще в десять вечера 12 января. Тогда Воздушные силы писали, что в области есть "Шахеды".

Но около полуночи 13 января Воздушные силы объявили об угрозе баллистики. Мониторинговые сообщества указали, что речь идет о возможных пусках из Курской области.

Очень быстро стало известно, что на Харьков летят ракеты. Сначала об этом проинформировали мониторы, но почти одновременно ВС подтвердили, что действительно на город направляются скоростные цели.

Корреспонденты Суспильного сообщили о серии взрывов в Харькове.

Мэр города Олег Терехов и глава ОВА Олег Синегубов оперативно прокомментировали ситуацию.

Взрывы, которые были слышны в городе, прозвучали за пределами Харькова – в ближайшем пригороде,

– уточнил Терехов.

Олег Синегубов написал о пожаре, информацию уточняют.

Воздушные силы акцентировали, что вокруг Харькова большое скопление беспилотников.

В 00:30 в городе прозвучала новая серия взрывов. Мониторинговый канал TLK сообщил, что это работа ПВО.

Какие последствия обстрела Харькова сегодня?

По предварительной информации, в результате вражеской атаки за пределами Харькова один человек получил ранения,

– написал Олег Синегубов в 00:32.

Пока это вся информация о возможных последствиях вражеской атаки.

Какие еще области атаковала Россия?