У Харкові чули серію вибухів: є поранений

В ніч на 13 січня харків'яни чули серію вибухів. Мовиться про одного пораненого.

Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також Тривога дісталася Києва: є загроза балістики, також Росія атакує "Шахедами"

Що відомо про обстріл Харкова вночі 13 січня?

Тривогу на Харківщині оголосили ще о десятій вечора 12 січня. Тоді Повітряні сили писали, що в області є "Шахеди".

Та близько півночі 13 січня Повітряні сили оголосили про загрозу балістики. Моніторингові спільноти вказали, що йдеться про можливі пуски з Курської області.

Дуже швидко стало відомо, що на Харків летять ракети. Спершу про це поінформували монітори, але майже одночасно ПС підтвердили, що справді на місто прямують швидкісні цілі.

Кореспонденти Суспільного повідомили про серію вибухів у Харкові.

Мер міста Олег Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов оперативно прокоментували ситуацію.

Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті,

– уточнив Терехов.

Олег Синєгубов написав про пожежу, інформацію уточнюють.

Повітряні сили акцентували, що навколо Харкова велике скупчення безпілотників.

О 00:30 в місті пролунала нова серія вибухів. Моніторинговий канал TLK повідомив, що це робота ППО.

Які наслідки обстрілу Харкова сьогодні?

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки за межами Харкова одна людина отримала поранення,

– написав Олег Синєгубов о 00:32.

Наразі це вся інформація про можливі наслідки ворожої атаки.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Які ще області атакувала Росія?