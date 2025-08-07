7 августа, 23:58
В Харькове слышен взрыв: город под атакой "Шахедов"
Основные тезисы
- В Харькове 7 августа вечером произошли взрывы из-за атаки дронами "Шахед"; воздушная тревога была объявлена в 23:12.
- В результате атаки в Салтовском районе города возник пожар на гражданском предприятии.
В Харькове вечером 7 августа прогремел взрыв. До этого в городе прозвучала воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.
Что известно о взрыве в Харькове?
Воздушную тревогу в Харькове объявили 7 августа в 23:12. О взрыве стало известно в 23:55, об этом написал городской голова Игорь Терехов.
Харьков подвергся атаке вражеским дроном "Шахед" – в городе прогремели взрывы. Детали выясняются,
– написал мэр.
Позже Игорь Терехов отметил, что в результате атаки в Салтовском районе возник пожар на гражданском предприятии.
