7 серпня, 23:58
У Харкові чутно вибухи: місто під атакою "Шахедів"
Основні тези
- У Харкові 7 серпня ввечері сталися вибухи через атаку дронами "Шахед"; повітряна тривога була оголошена о 23:12.
- Внаслідок атаки в Салтівському районі міста виникла пожежа на цивільному підприємстві.
У Харкові ввечері 7 серпня пролунали вибухи. До цього у місті пролунала повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.
Що відомо про вибух у Харкові?
Повітряну тривогу у Харкові оголосили 7 серпня о 23:12. Про вибух стало відомо о 23:55, про це написав міський голова Ігор Терехов.
Харків зазнав атаки ворожим дроном "Шахед" – у місті пролунали вибухи. Деталі з'ясовуються,
– написав мер.
Пізніше Ігор Терехов зазначив, що внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.
